Более 300 пьяных водителей поймали в Кузбассе во время майских праздников
335 нетрезвых водителей поймали в Кузбассе в период майских праздников
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В период майских праздничных дней в Кузбассе зафиксировали 335 случаев управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Кузбасса.
Масштабные рейды, проведенные дорожной полицией в течение 11 дней майских праздников, позволили выявить также 438 водителей, управлявших автомобилем без водительского удостоверения.
Наиболее неблагополучная обстановка сложилась в городе Топки, где были задержаны 12 нетрезвых водителей. При этом двое из них уже имели опыт подобных правонарушений, что может повлечь за собой возбуждение уголовного дела.
Ранее в Ухте 9 мая произошла погоня сотрудников ДПС за пьяным водителем Audi.