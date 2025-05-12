Более 300 пьяных водителей поймали в Кузбассе во время майских праздников

В период майских праздничных дней в Кузбассе зафиксировали 335 случаев управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Кузбасса.

Масштабные рейды, проведенные дорожной полицией в течение 11 дней майских праздников, позволили выявить также 438 водителей, управлявших автомобилем без водительского удостоверения.

Наиболее неблагополучная обстановка сложилась в городе Топки, где были задержаны 12 нетрезвых водителей. При этом двое из них уже имели опыт подобных правонарушений, что может повлечь за собой возбуждение уголовного дела.

Ранее в Ухте 9 мая произошла погоня сотрудников ДПС за пьяным водителем Audi.