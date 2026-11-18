Более 2,7 тыс фур скопились на границе Беларуси с Евросоюзом
Госпогранкомитет Беларуси зафиксировал на 10:00 очередь из более чем 2,7 тыс. грузовиков на границе с Евросоюзом. Больше всего фур ожидают въезда в Польшу, сообщает «Царьград».
На польском направлении оформления ожидают 2285 фур, из них 1925 — в пункте пропуска «Козловичи». По данным Госпогранкомитета Беларуси, за сутки сотрудники перехода «Кукурыки» (с белорусской стороны — «Козловичи») пропустили 15% грузовиков от нормы, а «Бобровников» («Берестовица») — 42%.
На литовском направлении в «Каменном Логе» стоят 170 большегрузов, в «Беняконях» — 160. Контролирующие службы этих переходов приняли 27% фур от положенного количества.
Перед латвийским пунктом пропуска «Патерниеки» («Григоровщина») скопились 95 грузовиков. Сотрудники перехода оформили 42% транспорта от нормы.
Очередь из легковых автомобилей сохраняется только перед польским переходом «Кузница Белостоцкая» («Брузги») — там стоят 34 машины. За сутки через этот пункт в Евросоюз проехали 25% легковушек от установленной нормы.
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