Более 2,7 тыс фур скопились на границе Беларуси с Евросоюзом

Госпогранкомитет Беларуси зафиксировал на 10:00 очередь из более чем 2,7 тыс. грузовиков на границе с Евросоюзом. Больше всего фур ожидают въезда в Польшу, сообщает «Царьград» .

На польском направлении оформления ожидают 2285 фур, из них 1925 — в пункте пропуска «Козловичи». По данным Госпогранкомитета Беларуси, за сутки сотрудники перехода «Кукурыки» (с белорусской стороны — «Козловичи») пропустили 15% грузовиков от нормы, а «Бобровников» («Берестовица») — 42%.

На литовском направлении в «Каменном Логе» стоят 170 большегрузов, в «Беняконях» — 160. Контролирующие службы этих переходов приняли 27% фур от положенного количества.

Перед латвийским пунктом пропуска «Патерниеки» («Григоровщина») скопились 95 грузовиков. Сотрудники перехода оформили 42% транспорта от нормы.

Очередь из легковых автомобилей сохраняется только перед польским переходом «Кузница Белостоцкая» («Брузги») — там стоят 34 машины. За сутки через этот пункт в Евросоюз проехали 25% легковушек от установленной нормы.

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