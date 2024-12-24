Более 2,5 тыс предметов оставили пассажиры автобусов «Мострансавто» в 2024 году

С начала года жители и гости Московской области оставили в автобусах и на объектах транспортной инфраструктуры «Мострансавто» свыше 2,5 тыс. вещей. С начала декабря в рейтинг самых забываемых вещей попали перчатки, шарфы и шапки. Самыми необычными находками месяца стали елка и костюм Деда Мороза. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В целом чаще всего пассажиры оставляют транспортные, банковские и социальные карты, а также сотовые телефоны и кошельки. Если пассажир обнаружил, что забыл вещь в автобусе, на автостанции или автовокзале, он может заполнить форму на официальном сайте «Мострансавто» в разделе «Пассажирам»/«Забытые вещи». Также необходимо будет выбрать дату и время пропажи, маршрут и кратко описать потерянный предмет.

Все оставленные пассажирами вещи хранятся в филиалах компании в течение полугода, кроме скоропортящихся продуктов, после чего утилизируются.

При получении утерянной вещи необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале. Несовершеннолетние пассажиры могут получить вещи в сопровождении родителей.

«Мострансавто» просит быть внимательными, не оставлять личные вещи и следить за своим багажом во время поездок. При обнаружении бесхозного предмета необходимо сообщить о нем водителю или сотруднику охраны на автовокзале или автостанции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.