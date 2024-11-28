Более 20 млн человек проехались на общественном транспорте Химок в 2024 году

С начала года более 20 млн человек воспользовались услугами общественного транспорта на маршрутах городского округа Химки. Чтобы горожане комфортно и быстро добирались до нужных мест, каждый день на рейсы выходят более 700 единиц транспорта. Ежедневно по городу перевозят десятки тысяч пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего в городском округе Химки около ста маршрутов. Особой популярностью среди них пользуются — № 342, 344, 443-й и 3, которые связывают Новые и Старые Химки с Москвой. Недавно специалисты запустили новый маршрут № 484с. На автобусах этого маршрута жители жилых комплексов «Солнечная Система» и «Две столицы» могут удобно добираться домой от метро.

Всего в этом году на маршруты Химок вышли 19 новых автобусов. В новых транспортных средствах — увеличенное количество посадочных мест, работает система кондиционирования, установлены пандусы для колясок и камеры видеонаблюдения. Салоны также оборудованы электронными указателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда и USB-розетками для зарядки мобильных устройств.

Кроме того, специалисты провели тест-драйв первого в Подмосковье электробуса. Автобус вышел на маршрут № 3. Этот вид транспорта работает без шума и вибраций. Не менее важное его преимущество — экологичность: такие автобусы значительно сокращают выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов. Работу электробуса оценили более 53 тысячи пассажиров.

В городском округе особое внимание уделяют состоянию автопарка и соблюдению водителями расписания. Так, в этом году специалисты провели около ста выездных проверок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.