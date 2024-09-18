Более 2 тыс вещей забыли пассажиры в автобусах «Мострансавто» в 2024 году

С начала года жители и гости Московской области оставили в автобусах и на объектах транспортной инфраструктуры «Мострансавто» более 2 тысяч вещей. В сентябре в рейтинг самых забываемых вещей попали школьные рюкзаки и транспортные карты «Стрелка» учащегося. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Самой необычной находкой месяца стал хамелеон, найденный в салоне автобуса в контейнере. Рептилию обнаружили на одном из маршрутов МАП № 8 г. Химки. Хозяин вернулся за пропажей в этот же день.

В целом чаще всего пассажиры оставляют транспортные, банковские и социальные карты, а также сотовые телефоны и кошельки. Если пассажир обнаружил, что забыл вещь в автобусе, на автостанции или автовокзале, он может заполнить форму на официальном сайте «Мострансавто» в разделе «Пассажирам»/«Забытые вещи». Также необходимо будет выбрать дату и время пропажи, маршрут и кратко описать потерянный предмет.

Все оставленные пассажирами вещи хранятся в филиалах компании в течение полугода, кроме скоропортящихся продуктов, после чего утилизируются.

При получении утерянной вещи необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале. Несовершеннолетние пассажиры могут получить вещи в сопровождении родителей.

«Мострансавто» просит быть внимательными, не оставлять личные вещи и следить за своим багажом во время поездок. При обнаружении бесхозного предмета пассажиру необходимо сообщить о нем водителю или сотруднику охраны на автовокзале или автостанции.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.