Более 170 машино-мест на востоке Москвы могут купить автовладельцы

Городские власти выставили на торги 171 парковочное место в ВАО. Большая часть этих лотов может заинтересовать автовладельцев, работающих или проживающих в районе Гольяново. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он подчеркнул, что большинство доступных на сегодняшний день в ВАО машино-мест (125) находится в многоуровневом паркинге на Щелковском шоссе.

«Еще 46 мест находятся на подземных парковках жилых комплексов, в том числе 14 на улице Плеханова, 7 — на Зеленом проспекте, по 6 — на улицах Черное Озеро и 2-й Владимирской, 4 — на 15-й Парковой, по 3 — на 16-й Парковой, в Измайловском проезде и на Оренбургской. Прием заявок завершится в период с 5 февраля по 7 марта в зависимости от объекта», — отметил Пуртов.

Паркинг, где размещено 125 лотов, находится рядом со станцией метро «Щелковская» по адресу: Щелковское шоссе, д. 61. Площадь предлагаемых машино-мест варьируется от 11,6 до 37 кв. м, а стартовая цена составляет от 421,1 тыс. рублей.

Приобретение парковочных мест у города имеет ряд преимуществ. Крытая парковка защищает автомобили от осадков, включая зимние снегопады, а также от резких перепадов температуры и повышенного риска коррозии. Кроме того, машина не требует длительного прогрева двигателя в холодное время года.

Торги состоятся с 14 февраля по 18 марта на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для участия необходимо зарегистрироваться и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.