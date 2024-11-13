Более 130 брошенных автомобилей вывезли в Люберцах в 2024 году

В городском округе Люберцы продолжаются работы по вывозу бесхозных транспортных средств. Так, с начала года на специализированную стоянку эвакуировано 137 автомобилей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В рамках содержания улично-дорожной сети подрядной организацией ООО «Рен Тех Строй» в течение года выполняются работы по вывозу бесхозяйного брошенного транспорта. Всего с начала года вывезено 137 автомобилей. Брошенные автомобили занимают парковочные места, а также создают дополнительную опасность — детские травмы, возгорания с порчей стоящего рядом транспорта», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он подчеркнул, что работы проводятся после всех необходимых мероприятий с размещением уведомления для собственников о сроках перемещения своих автомобилей на предназначенное для хранения место, которое не исполняется.

«Уважаемые жители! Если вы обладаете информацией о местонахождении брошенных автомобилей, можете сообщить о данном факте по телефонам: 8 (999) 968-20-98, 8 (498) 732-80-08 (доб. 206, доб.225), по электронной почте: admluberdor@yandex.ru», — добавил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.