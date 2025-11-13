Более 1,3 тыс водителей трудоустроились в «Мострансавто» в 2025 году

С начала года благодаря программе «Приведи друга» в крупнейшую автобусную компанию Московской области «Мострансавто» были приняты 1 320 новых специалистов. Из них 1 171 человек — водители, а 149 — слесари, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Программа мотивирует действующих сотрудников рекомендовать кандидатов для трудоустройства в Мострансавто. Добавим, что с октября в компании действует обновленная программа «Приведи друга». Теперь чем больше друзей и знакомых пригласит в Мострансавто работник, тем выше его вознаграждение. Новая система бонусов предусматривает 10 000 рублей — за одного кандидата, трудоустроенного за отчетный период (месяц), 15 000 рублей — за каждого, при рекомендации двух и более кандидатов, трудоустроенных в отчетном периоде (месяц). Вакансии доступны в филиалах по всей Московской области. Компания, подведомственная Минтрансу Подмосковья, предлагает официальное трудоустройство, конкурентную заработную плату и социальный пакет.

Наибольшее количество новых сотрудников с начала этого года трудоустроились в следующие филиалы предприятия: МАП № 11 г. Балашиха (244 водителя, 20 слесарей), МАП № 10 г. Королев (163 водителя, 31 слесарь), МАП № 1 г. Люберцы (152 водителя, 19 слесарей). Набор персонала в подразделения компании продолжается.

Для водителей «Мострансавто» предусмотрен расширенный социальный пакет: бесплатный проезд в автобусах компании, бесплатное жилье в общежитиях или компенсация аренды до 12 тысяч рублей для иногородних. Также предусмотрен отпуск до 42 дней, бесплатная форменная одежда, бесплатные путевки для детей в оздоровительные лагеря. Регулярно проводятся медосмотры за счет компании. При трудоустройстве водители получают единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, она предусмотрена для тех, кто не работал в компании в течение последнего года или впервые устраивается на работу в Мострансавто. Иногородним водителям автобусов, адрес регистрации которых находится на расстоянии более 400 км от места работы, после прохождения испытательного срока один раз в полгода выплачивается компенсация расходов на оплату проезда от места работы до места жительства и обратно в виде денежной выплаты до 100% фактических расходов на оплату проезда (размер выплаты не может превышать 10 тысяч рублей).

Актуальные вакансии размещены на официальном сайте в разделе «О компании»/«Вакансии», можно писать в бот. Соискатели также могут обращаться в Единый центр подбора персонала по телефонам +7 (495) 419-17-95 или +7 (903) 161-92-91.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.