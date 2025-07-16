Более 1,1 тыс водителей «Мострансавто» получили по 50 тыс рублей при трудоустройстве

С ноября 2024 года водители автобусов и слесари при трудоустройстве в «Мострансавто» получают единовременную выплату в размере 50 000 руб. За это время денежный бонус получили 1 111 сотрудников, из них 990 человек — водители автобусов и 121 слесарь. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Стимулирующая выплата предусмотрена для всех, кто не работал в компании в течение последнего года или впервые устраивается на работу в «Мострансавто». Также после получения бонуса водитель автобуса/слесарь должен отработать в компании в течение одного года. Для водителей предусмотрены бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до 12 тыс. руб. за аренду жилья для иногородних сотрудников, увеличенный отпуск до 42 календарных дней, бесплатная форменная одежда, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря. Предусмотрены также выплаты премии по программе «Рекомендация кандидатов», в июле эта сумма составляет 25 тыс. руб. В «Мострансавто» проводятся периодические медицинские осмотры за счет предприятия. Иногородним водителям автобусов, адрес регистрации которых находится на расстоянии более 400 км от места работы, после прохождения испытательного срока, один раз в полгода выплачивается компенсация расходов на оплату проезда от места работы до места жительства и обратно в виде денежной выплаты до 100% фактических расходов на оплату проезда (размер выплаты не может превышать 10 тыс. руб.).

Актуальные вакансии размещены на официальном сайте в разделе «О компании»/«Вакансии». Соискатели также могут обращаться в Единый центр подбора персонала по телефонам +7 (495) 419-17-95 или +7 903 161-92-91, также писать в бот. Кандидат на должность водителя автобуса должен иметь среднее общее образование, достичь 21 года и обладать водительскими правами категории D. Также в «Мострансавто» действует программа профессиональной переподготовки водителей на категорию D, после успешной сдачи экзаменов соискателям гарантировано трудоустройство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.