Более 1 млн раз проехались пассажиры на автобусах с баннером «Зима в Подмосковье»

С декабря прошлого года на городских, пригородных и междугородних маршрутах «Мострансавто» курсируют 60 тематически брендированных автобусов большого класса в рамках проекта правительства Московской области «Зима в Подмосковье». За этот период зафиксировано свыше 1 млн поездок на этих транспортных средствах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По социальным картам было совершено более 452 тыс. операций, банковскими картами проезд оплачен свыше 420 тыс. раз. По транспортным картам «Стрелка» всех видов зафиксировано больше 79 тыс. поездок и по «Тройкам» — порядка 94 тыс. трансакций.

Туристический проект «Зима в Подмосковье» знакомит жителей и гостей региона с достопримечательностями и самыми интересными площадками для зимнего отдыха в разных городах Подмосковья. Внешние борта ТС украшены тематической символикой проекта, дополненной электронным адресом сайта «Путеводитель по Подмосковью».

В этих ТС действуют стандартные условия проезда, оплатить поездку можно банковскими и транспортными картами «Стрелка», «Тройка» (тариф «Кошелек»), также в них можно зафиксировать проезд социальными картами.

«Мострансавто» является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и ежегодно участвует в акциях «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье», направленных на повышение туристической привлекательности региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.