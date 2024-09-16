Более 1 млн автомобилей зафиксировали на дорогах Подмосковья в понедельник утром

В понедельник утром загруженность дорог Московской области составляла 5 баллов. На автомобильных дорогах региона зафиксировали более 1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Калужском, Ярославском, Носовихинском, Каширском, Рублево-Успенском, Косинском, Пятницком, Минском, Боровском, Рязанском, Ленинградском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Автомобилистов призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — отметил Воробьев.