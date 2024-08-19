Более 1 млн автомобилей зафиксировали на дорогах Подмосковья в понедельник утром

В понедельник утром загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На автомобильных дорогах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Волоколамском, Варшавском, Боровском, Дмитровском, Минском, Носовихинском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. А также чаще ориентироваться по зеркалам, особенно перед совершением маневра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.