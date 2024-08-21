Бойцу-инвалиду СВО в Подмосковье помогают получить сертификат для вождения авто

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Московской области и ДОСААФ помогают ветерану СВО с инвалидностью в получении сертификата для вождения автомобилей с ручным управлением. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Сертификат о прохождении обучения на вождение автомобилем с ручным управлением получил ветеран боевых действий Виктор Шерстнев из Старой Купавны. В рамках сотрудничества фонда «Защитники Отечества» и ДОСААФ на автодроме в Балашихе прошло обучение ветерана СВО управлению автомобилем с ручным управлением.

«Для меня было давней мечтой сдать на права, просто не было возможности. Пока служил, отпуск был слишком короткий, чтобы обучиться. В самом процессе обучения сложностей никаких нет, самое главное — слушать инструктора, все напутствия, которые изначально тебе дают, и учить теоретическую часть», — сказал Виктор Шерстнев.

Виктор Шерстнев — участник СВО. Во время прохождения военной службы он был ранен. После лечения получил права, но для использования автомобиля с ручным управлением необходимо получить сертификат. С этим вопросом ему помог фонд «Защитники Отечества» и ДОСААФ.

После прохождения необходимого обучения Виктору Шерстневу вручили необходимый документ.

«В апреле 2024 года мы подписали соглашение с фондом «Защитники Отечества» и тогда впервые продемонстрировали два автомобиля: LADA Granta с механической коробкой передач, LADA Vesta с автоматической коробкой передач, которые позволяют управлять автомобилем с ручным управлением. Наши автомобили оснащены специальным цифровым оборудованием, позволяющим абсолютно объективно точно контролировать процесс обучения как удаленно, так и находясь внутри машины. Кроме того, учитывая, что наши ученики имеют ранения и у них могут быть в какой-то момент отклонения от самочувствия, нами разработано медицинское приложение к этому оборудованию, которое позволяет очень быстро вмешиваться в процесс и связывать нашего водителя уже со своим персональным врачом», — сказал исполнительный директор ДОСААФ — Авто Лизинг Рамиль Гайнутдинов.

Также руководитель ДОСААФ рассказал о дальнейшем расширении программы обучения для ветеранов СВО.

«В скором времени мы получим КамАЗ с автоматической коробкой передач, оснащенный ручным управлением. Некоторые ребята, общаясь с ними, хотят не работать в кабинете, а, например, ездить по дорогам нашей страны и оказываете содействие транспортной инфраструктуре», — добавил Рамиль Гайнутдинов.

Обучение стало заключительным этапом перед подготовкой к вручению автомобиля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.