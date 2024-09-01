Bild: службу управления воздушным движением ФРГ взломали хакеры

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Служба управления воздушным движением в немецком Лангене подверглась нападению хакеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал газеты Bild am Sonntag.

Представители службы сообщают, что неизвестные злоумышленники взломали их офисные коммуникации. Сейчас специалисты принимают защитные меры.

При этом на безопасность полетов атака злоумышленников не повлияет. Специалисты службы будут прилагать усилия, чтобы минимизировать риски в дальнейшем.

Ранее в Германии произошла тревога на базе НАТО. Однако российский след в инциденте не нашли.