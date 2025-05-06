Безопасность детей на ж/д: в мае проводится месячник «Уступи дорогу поездам!»

С 1 по 31 мая на железной дороге в России проводится детский месячник «Уступи дорогу поездам!». Он направлен на формирование культуры безопасного поведения на объектах ж/д транспорта у детей.

В рамках месячника жителям будут раздавать буклеты и памятки по безопасному нахождению железной дороге, организовывать тематические викторины, интеллектуальные игры, квесты, конкурсы творчества и показывать обучающие видеоролики о безопасности на ж/д. Для учителей, школьников и родителей проведут открытые уроки по данной теме.

Будут организованы экскурсии в музеи ж/д транспорта и линейных подразделений МВД РФ, на детские железные дороги и предприятия ж/д транспорта.

Планируется выявление в соцсетях тематических групп, которые пропагандируют экстремальные увлечения: зацепинг, руфинг и другие, чтобы их блокировать. С подростками, которых проявляют интерес к таким увлечениям, будут проводить профбеседы, на них привлекут (при возможности) психологов и социальных педагогов.