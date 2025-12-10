Автозавод Solaris приостановил выпуск ряда моделей на механике

В связи с перебоями в поставках комплектующих, выпуск моделей Solaris HC, KRS и KRX с механической коробкой передач, являющихся копиями Hyundai Creta, Kia Rio и Rio X, временно прекращен на заводе Solaris. Ожидается, что эти автомобили не появятся в дилерских центрах как минимум до апреля 2026 года, сообщает Mash .

Стоимость оставшихся на складах аналогов корейского производства уже возросла на 300-500 тысяч рублей. Так, седан Solaris KRS (аналог Kia Rio) в базовой комплектации «комфорт» с 1,6-литровым двигателем и шестиступенчатой механической трансмиссией подорожал на 17%, увеличившись в цене с 1,96 до 2,29 миллиона рублей.

Хэтчбеки Solaris KRX (аналог Rio X) в комплектациях «комфорт» и «люкс» теперь предлагаются по цене 2,29 и 2,39 миллиона рублей, что означает увеличение на 330 и 410 тысяч рублей соответственно.

Кроссоверы Solaris HC (аналог Hyundai Creta) в комплектациях «прайм» и «классик» продаются за 2,39 и 2,49 миллиона рублей, что на 411 и 491 тысячу рублей дороже, чем ранее.

Официальные представители автозавода Solaris (бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге) не подтверждают информацию о приостановке производства и проблемах с поставками запчастей. По их словам, реальная причина заключается в пересмотре структуры модельного ряда в пользу более дорогих комплектаций, цены на которые остались без изменений.

