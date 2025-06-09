Автовладельцы могут приобрести 32 парковочных места на юго-востоке Москвы

На открытые аукционы выставлены 32 машино-места , расположенные в районе Выхино-Жулебино. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Ознакомиться с характеристиками парковочных мест, выставленных на торги, изучить документацию и посмотреть сроки подачи заявок и проведения аукционов можно на Инвестиционном портале Москвы. Сейчас на городских торгах доступно 32 машино-места в подземном паркинге дома 15/1 на Самаркандском бульваре. Их площадь варьируется от 13,3 до 21,6 квадратных метра», — отметил Пуртов.

Собственное парковочное место позволяет автовладельцам сэкономить время на поиски стоянки и защитить транспорт от воздействия окружающей среды и плохих погодных условий, добавил глава ведомства.

Принять участие в аукционах могут как юридические, так и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей. Прием заявок продлится с 16 по 27 июня, а сами торги состоятся с 25 июня по 8 июля. Для участия необходимо наличие регистрации на платформе «Росэлторг» и усиленной квалифицированной электронной подписи.

Столица выставляет на торги разные объекты недвижимого имущества, а витриной предлагаемых лотов выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Здесь же можно совершить 3D-тур по объектам. Участвовать в городских торгах можно дистанционно — вся процедура проходит онлайн.