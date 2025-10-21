Автовладельцам советуют отказаться от услуг шиномонтажа

Единственный способ сэкономить на смене летней резины на зимнюю — делать это самостоятельно, отказавшись от услуг СТО и шиномонтажных мастерских, сообщил Балабас. По его словам, цены на замену шин в пиковый сезон практически не отличаются от стоимости до или после него, поэтому тянуть с процедурой или делать ее заранее ради экономии бессмысленно.

Ранее «Известия» со ссылкой на Росстат сообщили, что за год шиномонтажные услуги в России подорожали, особенно в Уральском федеральном округе — на 29,3%, в Москве — на 22,4%. В столице замена комплекта шин теперь стоит около 3 280 рублей.

Балабас советует иметь два полностью собранных комплекта колес и менять их самостоятельно. При обычной эксплуатации летний комплект служит около шести лет, зимний — до восьми. Для замены достаточно штатного домкрата и баллонного ключа, а для удобства можно добавить трубу-удлинитель. Колеса можно хранить на балконе, главное — держать их накачанными.

Эксперт отметил, что погоня за выгодой при выборе времени обращения в шиномонтаж не оправдана: цены почти не меняются, а ранняя или поздняя замена может привести к износу резины. Лучше ориентироваться на погодные условия. Также Балабас рекомендует выбирать минимальный допустимый диаметр колес — это дешевле и практичнее.

