Автовладельцам советуют отказаться от услуг шиномонтажа
Автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас посоветовал автомобилистам самостоятельно менять летние шины на зимние, чтобы сэкономить на услугах шиномонтажа, сообщает Общественная Служба Новостей.
Единственный способ сэкономить на смене летней резины на зимнюю — делать это самостоятельно, отказавшись от услуг СТО и шиномонтажных мастерских, сообщил Балабас. По его словам, цены на замену шин в пиковый сезон практически не отличаются от стоимости до или после него, поэтому тянуть с процедурой или делать ее заранее ради экономии бессмысленно.
Ранее «Известия» со ссылкой на Росстат сообщили, что за год шиномонтажные услуги в России подорожали, особенно в Уральском федеральном округе — на 29,3%, в Москве — на 22,4%. В столице замена комплекта шин теперь стоит около 3 280 рублей.
Балабас советует иметь два полностью собранных комплекта колес и менять их самостоятельно. При обычной эксплуатации летний комплект служит около шести лет, зимний — до восьми. Для замены достаточно штатного домкрата и баллонного ключа, а для удобства можно добавить трубу-удлинитель. Колеса можно хранить на балконе, главное — держать их накачанными.
Эксперт отметил, что погоня за выгодой при выборе времени обращения в шиномонтаж не оправдана: цены почти не меняются, а ранняя или поздняя замена может привести к износу резины. Лучше ориентироваться на погодные условия. Также Балабас рекомендует выбирать минимальный допустимый диаметр колес — это дешевле и практичнее.
