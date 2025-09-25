«АвтоВАЗ» вдвое урезал производство Lada Largus из-за низкого спроса

По данным сотрудников, ранее на заводе в Ижевске также собирали Lada Vesta. Рабочие в две смены производили по 600 данных машин в день. Затем производство было перенесено на завод в Тольятти.

Между тем на заводе в Ижевске с 2024 года начала проходить сборка Largus. Сначала выпускали малое количество авто, затем стали делать по 200 машин в день. В месяц нужно было выпустить около 6 тыс. машин.

Однако после перехода на четырехдневный режим работы и снижения спроса месячный план сократился до 3 тыс. машин. Продажи электрокара E-Largus и вовсе оказались провальными. Всего было собрано около 10 штук. Сейчас сборка осуществляется только по индивидуальным заказам.

Причина низкого спроса заключается в высокой конкуренции и высокой цене в 3-4 млн рублей. По словам экспертов, китайские автомобили за эти же деньги предлагают гораздо больший функционал. Сам Largus устарел, дизайн и эргономика отстают от конкурентов. Поэтому продажи упали, а зарплаты сотрудников завода сократились с 140 тыс. рублей до 55 тыс. рублей.

Ранее «АвтоВАЗ» также свернул выпуск своей модели автомобиля Lada Aura из-за низкого спроса. За 8 месяцев этого года было продано только 792 машины.

