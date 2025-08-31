«Автостат»: в России вряд ли произойдет дальнейшее снижение цен на машины

Россиянам не следует ожидать падения цен на автомобили, так как именно в летний период стоимость машин в стране была самой доступной. Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что в компании не ждут обрушения цен осенью 2025 года, пишет ТАСС .

«Цены на автомобили не будут снижаться. Я считаю, что самый низкий уровень цен наблюдается именно сейчас (летом 2025 года — ред.). Во втором полугодии базовые цены, вероятно, останутся на прежнем уровне, однако скидки и распродажи существенно сократятся», — заявил Целиков.

Летом 2025 года в России наблюдались высокие скидки на автомобили, но и это вряд ли повторится во второй половине года. Целиков связал прошедшие акции с желанием дилеров как можно скорее продать прошлогодние и более ранние модели машин. На данный момент запас таких автомобилей практически закончился, в дальнейшем на рынок поступят новые модели.

Укрепление рубля к лету 2025 года также положительно повлияло на рост продаж автомобилей. На данный момент выгодно как завозить транспорт по параллельному импорту, так и производителям делать большие скидки в связи с тем, что после конвертации выручка все равно остается на высоком уровне.