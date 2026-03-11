Автомобилисты могут лишиться прав за шторки на номерах в России

В России водителям, использующим шторки или другие приспособления для сокрытия госномеров, грозит лишение прав. Об этом напомнил юрист, член Ассоциации юристов России Вячеслав Рычков, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что с октября 2024 года в КоАП действует отдельная норма — часть 2.1 статьи 12.2. Она предусматривает ответственность за управление автомобилем с номерами, оборудованными устройствами, которые мешают их идентификации, позволяют их видоизменить или скрыть.

«Под устройствами в указанной статье понимаются различные механизмы, приборы, приспособления и иное оборудование (так называемые „шторки“, электромагниты и т. п.)… Совершение данного правонарушения влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств», — пояснил юрист.

Он также добавил, что ответственность наступает даже в том случае, если устройство было выключено и не закрывало номер в момент проверки сотрудником ГАИ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.