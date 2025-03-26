Автомобилистов призвали к внимательности на дорогах из-за старта мотосезона

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, что мотоциклисты создают опасные ситуации на дорогах из-за высокой скорости передвижения и частых перестроений в другой ряд. Он призвал автомобилистов лучше следить за потоком машин с началом мотосезона.

«Нужно смотреть в зеркала особенно внимательно и аккуратнее перестраиваться, не делать это быстро, если уж вдруг вы прозевали мотоциклиста или он выскочил откуда-то, то у него хотя бы была возможность увильнуть и тем самым не пострадать», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Также он добавил, что если автомобиль в потоке перекрывает проезд мотоциклисту, то авария неизбежна. А если водитель решит открыть дверь в потоке, когда между рядами едет мотоцикл, это скорее всего приведет к ДТП с тяжелыми последствиями.

Кадаков предупредил, что байкеры менее заметны на дороге, чем автомобилисты. Например, при выезде из двора с ограниченной видимостью выявить мотоцикл очень сложно. То же самое происходит на дорогах и в темное время суток, когда фары авто и мотоциклов бывает трудно различить, поэтому особенно важно быть внимательными.

Эксперт призвал к аккуратности и самих мотоциклистов. По его мнению, пыль и мокрая грязь в Москве на дорогах может представлять опасность для байкеров.