сегодня в 14:59

Автомобилистов Подмосковья призывают быть осторожными во время дождя

В течение дня в Московском регионе пройдут дожди, местами гроза. В связи с ухудшением погодных условий Минтранс Подмосковья призывает участников движения быть внимательными на улице в непогоду, сообщает пресс-служба ведомства.

«Строго соблюдайте скоростной режим, дистанцию и резко не маневрируйте. Не отвлекайтесь на телефон во время движения», — призвали в ведомстве.

Во время осадков видимость ухудшается, разглядеть пешехода сложно, поэтому снижайте скорость до минимума перед пешеходными переходами и в местах притяжения жителей.

Переходя дорогу, не закрывайте себе обзор зонтиками, убедитесь, что все автомобилисты видят вас и пропускают, и только после этого переходите дорогу.

В случае неисправности автомобиля, ДТП или других чрезвычайных происшествий, обращайтесь за помощью на единый номер «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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