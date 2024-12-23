Автоэкспсерт рассказал, что из-за насвая происходит множество ДТП

Недавно в СМИ обсуждалось возможное введение ограничений на использование электронных устройств, включая вейпы, за рулем. Эта инициатива вызвала широкий общественный резонанс. Автоэксперт Владимир Сажин поднял вопрос не только о вейпах, но и о насвае — специфическом продукте, употребление которого стало распространенной практикой, особенно у таксистов, сообщает Общественная Служба Новостей .

Сажин отметил, что проблематика насвая гораздо более сложная, так как в России продажа этого вещества запрещена, но его употребление остается легальным. Эксперт подчеркнул опасности, связанные с использованием насвая во время вождения, который может привести к серьезным последствиям. В частности, он рассказал об эффекте насвая, который может вызывать не только физические, но и психические изменения, что делает водителя неадекватным.

При случайном проглатывании слюны с насваем у водителя возникает острое желание найти туалет, что увеличивает риск ДТП, особенно в пробках. Кроме того, подобные ситуации могут привести к травмам или даже летальному исходу. Сажин отметил, что настало время рассмотреть насвай как наркотическое вещество и установить строгие запреты на его использование за рулем.

«Немало ДТП, в которых погибали или травмировались невинные люди, вызваны именно употреблением насвая», — заявил он.

Он уверен, что если в стране собираются регулировать использование электронных устройств, то логично также обратить внимание на насвай. Несомненно, безопасность на дорогах можно повысить, если внимание будет сосредоточено не только на технологических новшествах, но и на запрещенных веществах вроде насвая.