Автоэксперт: утильсбор по коммерческому тарифу повысит цену авто на сотни тысяч

Новые поправки к изменениям в закон о государственной регистрации транспортных средств коснутся независимых покупателей, перекупов, ряда компаний и тех граждан, которые желают приобрести импортный автомобиль, сообщил РИАМО доцент кафедры «Управление транспортными комплексами» ГУУ Артем Меренков.

На этот момент стоит обратить внимание независимым байерами, автоперекупам, ряду коммерческих предприятий, поскольку новое требование по уплате коммерческого сбора повлияет на их деятельность, отметил он.

Оплата утильсбора будет заложена в конечную цену для потребителя, то есть стоимость импортных автомобилей вырастет на ставку сбора, что составит несколько сотен тысяч рублей, говорит Меренков.

По его мнению, на территории России нужно поддерживать автопроизводство, избегая при этом «тепличных условий».

«Здравая конкуренция тоже нужна, она снижает цену. Пока же у нас идет увеличение стоимости автомобилей», — комментирует эксперт.

Ранее стало известно, что МВД России разработало новое требование для регистрации автомобилей, ввезенных в РФ, в случае их перепродажи на территории страны. Согласно поправкам, если машину, которую ввезли для личного пользования, продадут в течение года, то новому собственнику могут отказать в постановке машины на учет до того момента, пока он не уплатит утильсбор по повышенному (коммерческому) тарифу.