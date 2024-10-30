Автоэксперт советует чаще использовать торможение двигателем на скользкой дороге

«Наши глаза всегда должны быть направлены в нужное направление. Если смотреть на обочину или сугроб, туда же и попадет машина. Особенно опасны правые повороты, так как при правостороннем движении, если занесет, машину может вынести на встречную полосу. Рекомендуется торможение двигателем, особенно на скользкой дороге. Можно перенять стиль вождения дальнобойщиков: меньше разгоняться, поддерживать ровное движение и подстраиваться под „зеленую волну“, что помогает сохранить предсказуемую и плавную езду», — сказал Баканов.

Он посоветовал стараться переключаться на пониженные передачи плавно, используя торможение двигателем, чтобы тормоза понадобились только в самом конце остановки.

«На скользкой дороге лучше начинать движение со второй передачи, чтобы избежать пробуксовки, характерной для первой. Также важно, чтобы все маневры были понятны окружающим — поворотники включаем за 3 секунды до перестроения, чтобы другие водители могли реагировать», — подчеркнул автоэксперт.

Баканов рассказал, что дистанцию нужно держать в секундах, а не метрах: если впереди едущая машина поравнялась с крупным объектом, например, дорожным знаком или пешеходным переходом, отсчитываем 3 секунды до момента, когда поравняемся с этим же объектом. Это позволяет вовремя отреагировать, если впереди машина начнет экстренное торможение.

«Это основные правила безопасного вождения, которые можно объяснить без практики. Вождение на льду требует опыта: лед — это лед, сцепление теряется, и нужно быть готовым к неожиданностям на дороге при околонулевых температурах. Если вы видите влажное покрытие, или компьютер показывает низкую температуру, будьте особенно внимательны, так как поведение машины может стать непредсказуемым», — заключил специалист.