Автоэксперт рассказал, в каких регионах РФ быстрее продают машину после покупки

Владельцы новых автомобилей в кавказских регионах расстаются со своими приобретениями раньше, чем в других субъектах РФ. Об этом сообщил управляющий директор проекта «Автотека» (проект «Авито») Андрей Тумкин.

Приобретение автомобиля в 2025 году сопряжено с рядом трудностей, включая высокие процентные ставки по кредитам и ограниченный ассортимент качественных транспортных средств. Несмотря на это, многие россияне продолжают покупать машины, но часто недолго остаются их владельцами.

Эксперт Тумкин рассказал, какие модели автомобилей и в каких регионах страны чаще всего появляются на вторичном рынке вскоре после приобретения.

«Быстрее всего выставляют автомобили на продажу на Кавказе: в Ингушетии — через 4 года, Дагестане — 4,2 года, Чечне — 4,2 года, Кабардино-Балкарии — 4,4 года и Северной Осетии — 4,4 года. В Москве владельцы в среднем решают продавать свою машину через 5,4 года, а в Санкт-Петербурге — через 5,5 года», — отметил Тумкин в эфире радио Sputnik.

Исследование показало, что автомобили LADA и Daewoo Nexia дольше остаются у первых покупателей по сравнению с другими марками. Среди недавно приобретенных популярных моделей владельцы не спешат продавать такие автомобили, как Renault Logan, Renault Duster, LADA 4×4, Toyota Corolla, Opel Astra, Nissan X-Trail, Chevrolet Cruze и Nissan Qashqai.