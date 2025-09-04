Автоэксперт рассказал, какой ущерб машине наносят долгие стояния в пробке

Автоэксперт Дмитрий Попов объяснил, как длительное нахождение в пробках негативно влияет на состояние автомобиля и предложил возможные меры по смягчению последствий, сообщает RT .

«Стояние в пробке — это холостой ход автомобиля. Долгий холостой ход вредит. У нас доставка масла к трущимся местам осуществляется работой масляного насоса. Так вот, когда двигатель работает на холостом ходу, у нас минимальное давление масла», — отметил он.

Эксперт пояснил, что в условиях пробок масло с трудом доставляется, плохо проходит фильтрацию, и, как результат, детали двигателя смазываются недостаточно. Это, в свою очередь, приводит к ускоренному износу.

Однако эффективных способов избежать этого немного. Один из вариантов — более частая замена масла для тех, кто регулярно сталкивается с пробками. Других действенных мер практически нет, подчеркнул Попов.

Помимо проблем с маслом, автоэксперт добавил, что пробки также могут вызывать перегрев двигателя.