Автоэксперт: пробки парализуют Москву в преддверии 1 сентября и в День знаний

Автоэксперт Максим Егоров сообщил РИАМО, что столицу ожидает максимальный уровень трафика 30 и 31 августа, а также в День знаний.

«В течение года есть моменты пиковой социальной автомобильной нагрузки. Как правило, это 1 сентября и последние дни августа. Кому-то что-то нужно докупить к школе, институту, люди еще возвращаются из отпусков и дач. Одно наслаивается на другое, многие откладывают покупки на последний момент. Точно такая же история у нас происходит каждый Новый год», — сказал Егоров.

По его словам, в последнюю неделю августа также усилится трафик вокруг школ и детских садов — родители в это время доносят документы и необходимые справки.

Кроме того, автоэксперт призвал заблаговременно планировать свои маршруты в эти даты.