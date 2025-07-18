Автоэксперт о линейке Iskra: цены на седан конкуренты, но универсалы дороговаты

На фоне общего дефицита новых машин в сегменте до 2 млн рублей, ценник нового седана Lada Iskra выглядит адекватно. Однако у универсала слишком мало комплектаций и отсутствуют доступные версии, сообщил РИАМО автоэксперт Петр Баканов.

«Если посмотреть на официальный прайс-лист, то в целом можно сказать, что цены выглядят и интересно, и конкурентоспособно. Но это связано даже не столько с самим продуктом и какими-то его фишками, сколько с тем, что в сегменте до 2 млн руб. в целом мало конкурентов — и вообще мало представлено новых автомобилей. Поэтому сейчас любой новый автомобиль хотя бы уровня Lada Granta и выше за эти деньги уже привлекает внимание», — сказал Баканов.

Он отметил, что, если посмотреть на ценники, седан начинается с 1 млн 250 тыс. и заканчивается на 1 млн 670 тыс. руб. В принципе, для В-класса это нормальная цена.

«Что касается универсала — здесь, пожалуй, жаль, что представлено так мало комплектаций. Хотелось бы, чтобы была хотя бы еще одна — на 50 тыс. дешевле. У седана есть вариативность, а у универсала — всего две комплектации. 90 сил на „механике“, а если хочешь 106 сил, то сразу получаешь вариатор, и ценник становится очень высоким», — поделился автоэксперт.

Баканов указал на то, что есть еще кросс-универсал — тоже интересное предложение, но цена начинается от 1 млн 630 тыс. и заканчивается около 1 млн 800 тыс. руб.

«Это, пожалуй, минус: нет доступных универсалов, а они очень нужны. Седан — это хорошо. Он вполне вменяемый, особенно если брать комплектацию с более мощным двигателем — это примерно 1,5 млн. Если говорим о седане с вариатором — это 1 470 000 руб. Хотя хотелось бы подешевле», — уточнил он.

Эксперт объяснил, что, например, с теми же скидками KIA Rio 5 предлагали за 1 млн 350 тыс. руб.

«Калининградская сборка, пускай не самая свежая машина, но тем не менее. Хотелось бы, чтобы цены были немного пониже, особенно на универсалы и машины с вариатором. Здесь универсалов не так много, и хотя бы на 100 тыс., если бы удалось снизить цену, было бы прекрасно», — заключил Баканов.

«АвтоВАЗ» 18 июля перечислил комплектации и озвучил стоимость новой модели Lada Iskra. Продажи должны начаться 20 июля, но автодилеры Москвы уже получили первые машины.