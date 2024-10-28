Автоэксперт назвал возможные причины возгорания китайского авто в Подмосковье

На трассе в подмосковном Одинцове в ходе тест-драйва вспыхнул китайский автомобиль Chery Tiggo 7 Pro. Чудом обошлось без пострадавших, водитель успел выскочить из объятой пламенем машины. Установить точные причины происшествия сможет только проверка, заявил РИАМО автоэксперт Максим Егоров.

Новость и кадры со сгоревшим дотла китайским автомобилем Chery Tiggo 7 Pro появились в новостных Telegram-каналах. Сообщается, что обошлось без пострадавших. Водитель, проводивший тест-драйв китайского автомобиля, благополучно выбрался из него. Одной из возможных причин возгорания считают замыкание двигателя.

«Что касается бренда этого автомобиля, то это далеко не новинка. Они уже долгие годы присутствуют на нашем рынке. Это известный и популярный бренд как в России, так и в Китае. Говорить, что именно стало причиной пока рано, это может только установить проверка. Не скажешь, что Chery Tiggo 7 Pro какой-то топовый автомобиль, но проблемы в плане неполадок есть и у европейских, и у американских брендов», — рассказал Егоров.

Если выяснится, что в партии автомобилей была допущена неисправность, то производитель отзовет всю партию. Как правило, для тест-драйвов дилер предоставляет машину в максимальной комплектации из возможных. Автоэксперт допускает, что причиной возгорания могла стать неисправность дополнительного оборудования.