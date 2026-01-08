Автоэксперт Мосеев: ситуация с ценами на машины не улучшится в ближайшие 2 года

Экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев считает, что в текущем году цены на автомобили будут расти существенными темпами, а если геополитическая обстановка изменится и часть ушедших из РФ брендов вернется, то и дисконтов ожидать не придется, сообщает «Газета.Ru» .

По его словам, если представить, что к 2027 году настанет мир, санкции будут сняты, и некоторые бренды вернутся на рынок, цены на них значительно изменятся. Текущая стоимость иномарок, которую отражает параллельный импорт, будет примерно равна уровню цен, который предложат западные и восточные дистрибьюторы после возвращения в Россию.

«Если кто-то рассчитывает, что Solaris будет стоить 1 млн рублей — этого уже не случится, он будет стоить нынешние 2,5 млн рублей», — сказал Мосеев.

При этом в 2027 году ситуация не изменится и улучшения не предвидится. Ставки по кредитам на новые автомобили остаются привлекательными благодаря субсидиям от автопроизводителей. Однако кредиты на подержанные машины стоят дороже и зависят от ключевой ставки Банка России.

Ранее стало известно, что по итогам прошедшего года в России продали почти 1,496 млн новых автомобилей (в возрасте до трех лет), это на 19% ниже показателей 2024 года. Так, продажи новых легковых машин снизились на 15%, до 1,317 млн.

