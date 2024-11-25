Автоэксперт Баканов: повышение штрафа за отсутствие ОСАГО давно напрашивалось

«Повышение штрафов за езду без полиса ОСАГО напрашивается давно. Напомню, что штрафы в этой категории не менялись с 2013 года. Когда сумма штрафа составляет 800 рублей, водитель может подумать: "Ну, поймают пару раз, это все равно дешевле, чем новый полис". Но если штраф увеличится до 5–8 тысяч рублей, ситуация изменится. Это сопоставимо со стоимостью полиса для многих машин, и водителю уже будет над чем задуматься», – сказал Баканов.

Он добавил, что нужно понимать, что если поднять статистику выписанных штрафов, по стране ездят от 2,5 до 3 миллионов водителей без полиса ОСАГО. Среди них есть процент людей, которые просто забыли вовремя оформить полис — это статистическая погрешность. Однако значительная часть этих нарушителей попадается повторно.

«Если рассматривать это как процент от общего числа автомобилистов, то без полиса ОСАГО ездят почти 10%. Соответственно, в случае ДТП, если у второго водителя нет полиса, пострадавшая сторона будет вынуждена обращаться в суд. Представьте: вас уже ударили, вы понесли ущерб, а теперь вам еще придется тратить время и силы, чтобы через судебные инстанции взыскать деньги», – отметил автоэксперт.

Баканов пояснил, что зачастую такие водители — это люди с авантюрным настроем, среди которых много безработных или тех, кто работает без официального оформления. В случае суда они могут просто сказать: "У меня нет дохода, забирайте деньги через приставов". В итоге взыскание может растянуться на годы.