Автобусный парк Подмосковья обновят 219 единицами транспорта

В текущем году подмосковный парк техники пополнится 219 новыми автобусами, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

«Мы в начале года обновили 104 автобуса, но здесь важно плановое, системное обновление. <…> В конце года мы должны получить 219 новых автобусов, 200 из которых — это ЛиАЗ, которые производятся в Орехове-Зуеве», — сказал Сибатулин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее Воробьев заявил, что в Московской области обращают внимание на каждый проблемный маршрут транспорта.

По его словам, надо понять, каких результатов удалось достигнуть, есть ли эффект от того, что власти уделяют внимание каждому проблемному маршруту и сложному муниципалитету.