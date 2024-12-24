Авиарейсы задержали в Кемерове из-за плохой погоды

Несколько авиарейсов были задержаны в аэропорту им. А. А. Леонова в Кемерове из-за неблагоприятных метеоусловий во вторник, сообщает Сiбдепо .

В частности, задерживались рейсы из Новосибирска, Москвы и Казани.

На данный момент, согласно данным онлайн-табло аэропорта, все задержанные рейсы совершили посадку.

Ранее пассажиры задержанного более чем на сутки рейса Москва — Шарм-эш-Шейх пожаловались на условия в отеле, в который их заселили до вылета в Египет из аэропорта Шереметьево.