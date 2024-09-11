Авиакомпания S7 Airlines объявила распродажу билетов с большими скидками

Акция продлится вплоть по 13 сентября. Туристы смогут купить авиабилеты на рейсы с вылетами с 16 сентября со скидками до 50%. Путешественники смогут отправиться на популярные туристические и курортные направления.

Так, россиянам доступны скидки при полете в Пекин из Владивостока, Иркутска и Новосибирска, а также в Шанхай при полете из Владивостока и Новосибирска.

Из Иркутска и Новосибирска туристы смогут отправиться на борту воздушного судна на тайский остров Пхукет или в Бангкок.

Скидки также распространяются на популярные туристические рейсы в России. Так, например, туристы могут полететь за полцены в Горно-Алтайск, Казань, Санкт-Петербург.

Ранее глава Минтранса РФ рассказал о росте цен на авиабилеты. По его словам, по итогам I полугодия 2024 года на фоне повышенного спроса цены на авиабилеты по стране в среднем выросли почти на 20%.