Авиаэксперт раскрыл секрет, какие места в самолете самые безопасные

Авиационный эксперт Виктор Прядка рассказал, какие места в салоне пассажирского самолета самые безопасные при крушении, а какие — при пожаре, все зависит от обстоятельств и причин катастрофы.

«Самым безопасным местом является хвостовая часть салона — последние три ряда самые прочные. Это связано с тем, что при жесткой посадке сминается сначала носовая и центральная часть салона», — сказал Прядка в интервью радио Sputnik.

Он объяснил, что последние ряды кресел принимают меньшую нагрузку, поэтому их пассажиры могут остаться в живых, отделавшись ушибами и ссадинами.

Однако при пожаре на борту это правило не работает, подчеркнул эксперт. Наоборот, в случае пожара, когда каждая секунда на счету, пассажиры хвостовой части могут не успеть покинуть самолет.

В данном случае в более выгодном положении — бизнес-класс, который находится ближе всего к выходу, особенно передние сиденья, отметил эксперт.

По словам Прядки, выживаемость пассажиров зависит от разных обстоятельств — скорости приземления и поверхности земли, а также опыта пилота. Например, если самолет садится на воду, то все пассажиры могут выжить.

В среду утром рейс авиакомпании Azerbaijan Airlines Баку – Грозный потерпел крушение в Актау. На борту было пять членов экипажа и 62 пассажира. Погибли как минимум 10 человек. Известно о 32 выживших. Спасшаяся россиянка рассказала о том, как ей удалось выжить.