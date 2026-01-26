АТОР: глобальный авиационный сбой в России может затронуть 20 тысяч пассажиров

Из-за сбоя, произошедшего в понедельник в системе бронирования Leonardo, введены ограничения на регистрацию пассажиров и багажа, оформление и изменение билетов у ряда авиакомпаний — «Аэрофлота», «Победы», «Ямала» и AZUR air, сообщается в Telegram-канале ассоциации туроператоров.

Со сбоями столкнулись и крупнейшие российские воздушные гавани. Расписание рейсов в аэропорту Сочи может быть скорректировано из-за сбоя в системе регистрации Astra («Сирена-Трэвел»).

В петербургском Пулкове регистрация пассажиров и обслуживание рейсов проходят в контакте с авиакомпаниями. Однако в случае, если сбой станет продолжительным, вырастет время обслуживания пассажиров, а расписание придется корректировать.

Всего системой Leonardo пользуется свыше 60 авиакомпаний, среди них иностранные «Белавиа» и Conviasa. В РФ через нее осуществляется от 80% до 90% всех бронирований авиабилетов. Произошедший глобальный авиационный сбой может внести коррективы в планы 20 тыс. пассажиров.

