Андрей Воробьев: в Ленинском округе в 2024 году откроют дорогу ЮЛА

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Ленинского городского округа Станиславом Каторовым, в ходе которой они обсудили открытие движения по дороге ЮЛА, а также строительства новых школ и детских садов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

До конца года в Ленинском округе продолжат реализацию президентских проектов в образовании, здравоохранения и дорожного строительства. Согласно планам, в населенном пункте построят новую поликлинику, пять школ и пять детских садов, а также введут в эксплуатацию дорогу ЮЛА.

«Ленинский городской округ — быстро растущий, очень важный для нас. Абсолютно каждому хочется, чтоб его семье жилось комфортно. А это и хорошая поликлиника рядом, и сад со школой, и тепло в доме, и комфортные автобусы по расписанию. Всё это мы должны обеспечить. Знаю, что вы сразу, как возглавили его, очень много стали встречаться с жителями в разных уголках муниципалитета, в курсе всех вопросов, которые вам задают — транспорт, социальная инфраструктура, качество дорог», — сказал Воробьев.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Движение по Южно-Лыткаринской дороге (ЮЛА) запустят уже в декабре 2024 года с целью разгрузки МКАДа и ближайших магистралей. Новый дорожный объект поможет жителям Подмосковья быстрее добираться в том числе в Люберцы, Раменское и Лыткарино. Год назад в Московской области запустили бессветофорный съезд на трассу А-105 с Володарского шоссе в сторону столицы, а на основном участке этого шоссе расширили проезжую часть. До конца года продолжат реконструкцию объектов и закончат строить развязки с тоннелями.

«Сегодня строятся два путепровода — через Каширское шоссе и автодорогу А-105, которые станут частью развязки на пересечении Володарского и Каширского шоссе. Планируем это сделать до конца года. Плюс — появится разворотная петля между Каширским шоссе и А-105. Мы полностью реконструируем шоссе на участке от 0 до 4,4 км в 2026 году. Это кардинально изменит дорожную ситуацию и увеличит пропускную способность минимум на 30%. Что касается реконструкции Володарского шоссе, то у нас запланирован ремонт самой изношенной его части, в районе деревень Мисайлово и Молоково. Планируем, что до сентября успеем завершить все работы», — сказал Каторов.

Губернатор подчеркнул, что транспортная тема ни в коем случае не должна оставаться без должного внимания. Он попросил следить за ситуацией, особенно в холодное время года.

«Я прошу вас обратить внимание на транспортное обслуживание. Знаю, что вы лично встречались с жителями, ездили по разным маршрутам. Мы покупаем в этом году 350 больших автобусов по федеральной программе, ищем дополнительные варианты для обеспечения ими муниципальных образований. Очень важно, чтобы особенно в зимний период транспортное сообщение работало ритмично», — пояснил Воробьев.

Власти Подмосковья заботятся не только о качестве дорог, но и о том, чтобы по ним передвигался надежный общественный транспорт. С начала 2024 года в Ленинский округ уже закупили 29 новых автобусов, они уже курсируют по самым популярным у населения направлениям. Воробьев отметил, что кроме дорог и транспорта важно не забывать о запаркованности области.

«Она очень чувствительная для всей Московской области, мы получаем много обращений от жителей. Нужно искать решения, где предоставлять автовладельцам возможность парковаться, чтобы они ни в коем случае не перегораживали дорогу, мешая, например, подъезду скорой помощи. Это принципиально важный вопрос и здесь необходима тесная коммуникация с жителями», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Социальные объекты

На встрече обсудили строительство соцобъектов. Год назад в округе ввели в эксплуатацию три школы и восемь детских садов, а до конца 2024 года планируют открыть еще 10 аналогичных объектов, которые облегчат жизнь родителям и создадут новые рабочие места.

«Мы ожидаем ввода 5 школ. По президентской программе построим учебное заведение на 1550 мест в Южной Битце. На сегодняшний день её готовность — больше 65%. К 1 сентября ожидаем, что дети смогут пойти в неё учиться. Еще одна школа — в Сапроново, должна вводиться по госпрограмме в 2025-м, но строители идут с опережением, и я думаю, что к концу этого года они смогут её сдать. В целом 5 школ дадут нам более 5,5 тысяч новых мест для учебы детей. Что касается детских садов, то мы также вводим в этом году 5 объектов. Это всё — инвестиционные проекты. Около 2 тысяч мест дополнительно появятся для дошколят. Четыре детских сада из пяти уже готовы и с 1 сентября они уже заработают в полную силу», — сказал Каторов.

Тему здравоохранения также не оставили в стороне. Губернатор Воробьев недавно обсудил ее с жителями ЖК «Пригород Лесное».

«В этом жилом комплексе сейчас строится поликлиника на 1000 посещений в смену — 500 взрослых и 500 детских. К концу года она будет в полной готовности. Также порядка 12 поликлинических зданий и сооружений мы будем вводить до 2030 года. Это полностью закроет всю потребность с медучреждениями в нашем городском округе», — отметил Станислав Каторов.

На встрече подняли и тему благоустройства. В ходе разговора обсудили в том числе новые лесопарки, которые появились в Лениннском округе — Дыдылдинский и Видновский.

«В них проложены дорожки, установлены малые архитектурные формы, люди могут там посетить кафе и вкусно покушать. Мы также приступим к реализации одного из крупнейших наших проектов — Коробовский лесопарк. В нем будут и велодорожки, и места для занятий спортом, и красивые входные группы. Лесопарк соединит между собой большое количество наших застроек — можно будет пройти прямо через парк или проехать на велосипеде, самокате, не выходя на трассу», — рассказал Воробьев.