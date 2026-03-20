Американец смог управлять проданной Tesla на расстоянии 9500 км

Житель США пользовался автомобилем Tesla, но после того, как попал в аварию, продал машину. Через год он нашел транспорт в Белоруссии и смог к нему подключиться через привязанный аккаунт на расстоянии 9500 километров, сообщает SHOT .

В какой-то момент мужчина понял, что получил возможность дистанционно управлять машиной на расстоянии свыше 9500 километров. Машина в этот момент находилась в белорусском Гродно.

Так как электромобиль оставался привязанным к его личному аккаунту, мужчина смог подключиться к нему через интернет и развлекался разными способами: дистанционно активировал центральный замок, включал зажигание и регулировал работу системы климат-контроля.

Когда это занятие ему наскучило, он просто удалил свой профиль из списка подписки автомобиля. В соцсетях мужчина попросил передать благодарность нынешнему владельцу за то, что тот подарил его Tesla возможность снова ездить.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.