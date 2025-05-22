Альтернативные маршруты: как будет работать метро в Москве летом

В выходные дни в Москве временно закроют участок Калужско-Рижской линии метро: власти строят пересадку на станцию «Академическая» Троицкой линии, сообщает «Царьград» .

Одновременно в столице введут альтернативные маршруты: дополнительные бесплатные автобусы и повторный вход на ряд станций подземки.

Как уточнили в Департаменте транспорта города, участок между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская» закроют 31 мая, 1, 7 и 8 июня. Бесплатный повторный вход в метро будет доступен на кольцевой станции метро «Октябрьская», «Новых Черемушках» и «Октябрьской» Калужско-Рижской линии и «Площади Гагарина» Московского центрального кольца.

О начала строительства пересадки с «Академической» на Троицкую линию метро Дептранс объявил 11 февраля. Она предоставит пассажирам московского метро дополнительные варианты маршрутов и поможет сэкономить время в пути.