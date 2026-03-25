сегодня в 17:38

Airbus подал сигнал бедствия и экстренно садится в Москве

Московский аэропорт Шереметьево готовится принять Airbus, который экстренно заходит на посадку, сообщает «Осторожно, Москва» .

По предварительным данным, инцидент связан с неполадками в работе одного из двигателей — специалисты предполагают помпаж.

Службы аэропорта задействованы в штатном режиме. Детали произошедшего уточняются.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

