Airbus подал сигнал бедствия и экстренно садится в Москве
Московский аэропорт Шереметьево готовится принять Airbus, который экстренно заходит на посадку, сообщает «Осторожно, Москва».
По предварительным данным, инцидент связан с неполадками в работе одного из двигателей — специалисты предполагают помпаж.
Службы аэропорта задействованы в штатном режиме. Детали произошедшего уточняются.
На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.
