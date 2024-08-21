Аэропорты Московского региона работают штатно после ночной атаки БПЛА

сегодня в 08:40

По данным на 8:40 среды работа всех аэрогаваней, расположенных в Московском регионе, осуществляется в штатном режиме, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

По его словам, временные ограничения, необходимые для обеспечения безопасности полетов, действовали с 02:31 до 06:30 во Внукове, Домодедове и Жуковском.

За это время 8 воздушных судов перенаправили на запасные аэродромы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении 10 беспилотников ВСУ, летевших на Москву. Разрушений и пострадавших нет.