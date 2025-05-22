Аэропорт Жуковский открыли для гражданских самолетов

В аэропорту Жуковский в 11:42 сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

Он напомнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности пассажиров. В Росавиации всегда отмечают, что это приоритет в их работе. Также ограничения сняли в аэропорту Домодедово.

Российские военные продолжают отражать налет украинских дронов на Московский регион. В Сети публиковали видео уничтожения одного из беспилотников в небе Подмосковья.

Из-за атаки вражеских дронов около 350 человек застряли в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево. Пассажиры не могут отправиться в свои рейсы из-за того, что в воздушных гаванях повторно вводят план «Ковер».