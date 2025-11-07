Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет рейсы
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет в гражданские самолеты.
Это связано с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Время возобновления работы аэропорта не уточняется.
Пассажирам, у которых были запланированы вылеты из указанных городов, рекомендуется уточнять информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков.
Федеральное агентство воздушного транспорта в ночь на 6 ноября ввело масштабные ограничения на работу аэропортов в девяти регионах России.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.