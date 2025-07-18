Аэропорт Внуково возобновил работу после временных ограничений

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Как сообщает пресс-служба аэропорта, все службы устранили последствия вынужденной паузы, задействовав дополнительные ресурсы для минимизации неудобств для пассажиров.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, задержанные рейсы постепенно выводятся по расписанию. Сотрудники наземных служб и авиакомпаний прилагают все усилия, чтобы нормализовать ситуацию в кратчайшие сроки.

Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о статусе рейсов через официальные информационные каналы авиакомпаний или на онлайн-табло аэропорта. В терминалах Внуково отмечается стабильная обстановка без скоплений людей.

Технические службы аэропорта подтвердили полную готовность инфраструктуры к безопасному выполнению всех запланированных рейсов.