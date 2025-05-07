Аэропорт Внуково начал работать штатно после длительных ограничений

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Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме. С вечера 6 мая в авиагавани вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов, за это время 58 рейсов направили на запасные аэродромы, сообщила пресс-служба аэропорта.

Расписание полетов изменяли для обеспечения безопасности воздушных судов. Во Внуково также разворачивали оперативный штаб.

Ограничения на полеты сняли 7 мая в 04:08 по московскому времени. В течение нескольких часов авиагавань вернулась к штатному функционированию.

«Сотрудники аэропорта Внуково и авиакомпаний прикладывали все усилия, чтобы минимизировать неудобства, причиненные пассажирам, и оперативно восстановить полноценную работу всех служб и подразделений», — заявили в аэропорту.

Пассажиров также попросили заранее приезжать во Внуково. При входе в терминал сотрудники могут потребовать предъявить маршрутную квитанцию или посадочный талон.