Аэропорт в Кемерове планируют закрыть на ремонт в конце 2026 года

Министр транспорта Кузбасса Константин Лопатенко заявил, что в Кемерове на 4-6 месяцев закроют на ремонт аэропорт. Это произойдет в конце 2026 — начале 2027 года, сообщает Сiбдепо .

«Проект проходит Главгосэкспертизу, мы уверены, что решение будет положительное. Будет составлен соответствующий календарный план строительных работ. Предварительно могу сказать, что в 2026 году будут проводиться основные подготовительные работы», — сказал глава Минтранса региона.

По его словам, на конец следующего года намечено выполнение ключевых подготовительных этапов. Например, доставка сыпучих нерудных материалов, необходимых для проведения реконструкции в соответствии со всеми стандартами.

По оценке министра, весь процесс займет от 4 до 6 месяцев. Лопатенко добавил, что поток пассажиров будет направлен в Новокузнецк.

