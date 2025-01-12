Аэропорт Пулково возобновил работу после многочасового простоя

Утром 12 января в Санкт-Петербурге из-за сильного снегопада приостановили работу аэропорта Пулково, за многочасовое время простоя на запасные аэродромы ушли 33 рейса, об этом сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Первым самолетом, который приземлился в аэропорту Пулково после временного закрытия этой воздушной гавани, стал лайнер авиакомпании S7 из Новосибирска. За ним приземлился самолет авиакомпании „Россия“ из Горно-Алтайска», — пояснил Кореняко.

Представитель Росавиации уточнил, что петербургский аэропорт начал работать в штатном режиме с 13:30, а закрыли его до 9:00 по московскому времени из-за сложных метеоусловий.

Пока аэропорт Пулково был закрыт, пассажиры некоторых рейсов, которые не успели улететь, сидели в самолетах и снимали, что происходит внутри воздушных судов. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Mash на Мойке».

На опубликованных кадрах видно, что часть пассажиров утомилась от ожидания, надела маски для сна и отдыхает. Стихия, тем временем, полностью залепила снегом иллюминаторы. Сотрудники воздушной гавани старались быстро устранять последствия снегопада и обрабатывали самолеты специальной жидкостью, которая не позволяет им покрываться льдом.