Аэропорт Геленджика принял первый рейс после введения ограничений 8 августа

Утром 10 августа аэропорт Геленджик принял первый рейс после снятия введенных 8 августа ограничений на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что рейс выполнила авиакомпания S7. Лайнер прибыл в Геленджик в 10:34 по московскому времени.

Как добавил Кореняко, в районе 11 часов в воздушной гавани Геленджика снова ввели ограничения на прилет и вылет. Это сделано для обеспечения безопасности полетов.

Ранее калининградский аэропорт Храброво столкнулся с масштабными перебоями в работе. Там было задержано 22 рейса, еще три полностью отменены.